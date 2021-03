Simona Malpezzi eletta all'unanimità presidente del gruppo Pd al Senato

AGI - L'assemblea dei senatori del Partito democratico ha eletto all'unanimità Simona Malpezzi presidente del gruppo. Succede ad Andrea Marcucci.

"Non esistono i partiti dei leader ma i partiti delle donne e degli uomini che, pur nell'asprezza delle contrapposizioni, contribuiscono alla costruzione di una casa comune, solida e destinata a durare al di la' delle sorti personali". Così la neo presidente dei senatori dem.

"Per me questa cosa qui è il Pd, al partito del leader ho detto no - ha aggiunto - perché è lontano da me, dal mio vissuto e dal mio modo di intendere una comunità. Il partito leaderistico è la morte della politica e del pensiero plurale. E oggi più che mai sono onorata di far parte della grande comunita' che e' il Partito Democratico. Perché la sento profondamente come la mia e la nostra casa".

"Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell'Italia". Lo scrive su Twitter il segretario Pd, Enrico Letta.

Auguri simili sono arrivati, sulla stessa piattaforma social, da Marcucci: "Buon lavoro alla nuova presidente dei senatori del Partito democratico Simona Malpezzi e al suo vicepresidente vicario Alan Ferrari".