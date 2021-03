"Nessuna prova di legami fra AstraZeneca e i casi di trombosi, dice l'Authority britannica

AGI - L'Authority britannica del farmaco ha detto di non aver trovato alcun legame diretto dei vaccini anti-covid di AstraZeneca/Oxford e Pfizer/BioNTech con la formazione di trombi.

"La nostra revisione approfondita - ha affermato June Raine, direttore esecutivo della Britain's Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) - insieme alla valutazione chiave di importanti scienziati indipendenti, mostra che non ci sono prove che i coaguli di sangue nelle vene si verifichino più di quanto ci si aspetterebbe in assenza di vaccinazione, per entrambi i vaccini".