Enrico Letta ha sciolto la riserva: "Io ci sono"

AGI - Enrico Letta ha detto sì. Sarà lui il nuovo segretario del Partito democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Letta sarà designato ufficialmente durante l'assemblea del partito che si svolgerà domenica prossima.

"Oggi sono qui. Francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito democratico quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e per passione per i valori democratici". Cosi' Enrico Letta, in un video postato su Twitter, annuncia la sua candidatura alla segreteria del Pd. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia".

L'ex segretario ha risposto subito. "Enrico Letta è la persona giusta e corretta per aiutare il Pd a continuare a ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia. Io avevo preso in mano il partito un anno dopo una sconfitta devastante, che lo aveva marginalizzato e l'ho portato fino a qua. Ora è un partito forte, di governo e protagonista della democrazia italiana", ha detto Zingaretti, a margine di una conferenza stampa. "Rischiavamo la palude delle polemiche - ha aggiunto - ho deciso di farmi da parte per generosità e amore dell'Italia e del partito. E se ora Enrico, come sono convinto lui possa fare, prende in mano il testimone e guida questo rinnovamento abbiamo raggiunto un grande obiettivo".