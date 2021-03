Via Arcuri, Draghi sceglie Figliuolo per l'emergenza

AGI - Dopo mesi al centro di durissime polemiche, più volte finito nel mirino del centrodestra ma anche dei renziani, il supercommissario Domenico Arcuri fa le valigie. Al suo posto il premier Mario Draghi nomina il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Ad annunciare il passaggio del testimone è una nota di palazzo Chigi, in cui vengono rivolti ad Arcuri "i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese".

Il cambio di strategia

L'arrivo del nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 segue di pochi giorni un altro cambio al vertice: la sostituzione di Angelo Borrelli alla guida della Protezione civile per far posto a Fabrizio Curcio. Due 'mosse' messe in campo dall'ex numero uno della Bce che danno il segno del cambio di strategia sulla gestione dell'emergenza sanitaria e, soprattutto, sulla annunciata necessità di imprimere una accelerazione sulla campagna vaccinale. Esultano i 'detrattori' di Arcuri: dalla Lega a Italia viva è un profluvio di dichiarazioni di soddisfazione.

Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa. In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione Isaf e come Comandante delle Forze Nato in Kosovo. Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e Nato Meritorius Service Medal.

L'impegno dell'Esercito

Dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito. E proprio l'esercito, assieme alla struttura della Protezione civile, potrebbero ricoprire un ruolo determinante nella nuova strategia anti Covid, con l'obiettivo di rendere omogenea a livello nazionale la tempestività della risposta e l'attuazione dei piani di prevenzione.

Il primo a commentare la nomina di Figliuolo è Matteo Salvini, da sempre tra i più 'feroci' a criticare il suo predecessore. "Rimosso il commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta", afferma il leader della Lega.

A stretto giro arrivano anche le parole di Matteo Renzi, di certo mai stato tenero nei confronti del numero uno di Invitalia: "La scelta del presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell'Esercito, va finalmente nella direzione che Italia viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al governo Draghi".

Esprime soddisfazione anche Antonio Tajani, che rivendica: "Il governo ha recepito le proposte di Forza Italia a favore di un concreto cambio di passo e della nomina di un nuovo Commissario per l'emergenza Covid 19. Un successo politico che va nella direzione dell'interesse nazionale. Buon lavoro al generale Figliuolo", commenta il coordinatore nazionale azzurro.

Esultano Meloni e Salvini

Parla espressamente di "rimozione" Giorgia Meloni, che plaude la scelta del premier: "Bene ha fatto il presidente Draghi. Come Fratelli d'Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente", ricorda Meloni, che assicura: "Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a disposizione del generale Figliuolo".

Diversi i toni utilizzati dall'ex maggioranza del governo Conte II. Nessun disconoscimento del lavoro fin qui fatto e un benvenuto al nuovo incaricato. Il Pd, con il segretario Nicola Zingaretti, rivolge gli "auguri di buon lavoro" al nuovo commissario, "che arriva in un momento cruciale di una battaglia che vinceremo", non senza ringraziare Arcuri, al quale il leader dem riconosce di aver "gestito una fase complicatissima della lotta alla pandemia".

Gli auguri di M5s

Anche il Movimento 5 stelle augura "buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per l'importante compito che lo aspetta al vertice della struttura commissariale per la gestione dell'emergenza. Un lavoro fondamentale per il Paese e che vede tra le priorità assolute la buona riuscita della campagna di vaccinazione". A Domenico Arcuri "va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto dall'inizio dell'emergenza", sottolineano Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, presidente e capogruppo M5s in commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.