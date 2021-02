Per il governo Draghi prima fiducia sul Milleproroghe

AGI - Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la fiducia al Senato sul decreto Milleproroghe, già approvato dalla Camera e da convertire in legge entro il 1 marzo. Si tratta della prima fiducia posta dal governo Draghi in Parlamento su un provvedimento. Si riunirà alle 12,45 la Conferenza dei capigruppo per stabilire il timing della discussione e del voto. L'Aula, sospesa, riprenderà alle 13,30.