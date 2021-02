Toninelli pone una pregiudiziale Berlusconi e su Rousseau vota no

AGI - "Per porre un limite agli attacchi vergognosi contro esponenti del M5s ci sono solo due strade: ci si piega o si continua a lottare. Ma solo nel secondo caso si potrà dare all'Italia un'informazione libera da partiti e lobby. Per questo oggi su Rousseau ho votato no. Per evitare di sedersi al tavolo con certi personaggi che sono tra i motivi per cui è nato il Movimento 5 Stelle".

Danilo Toninelli lo spiega dalla sua pagina Facebook, nel post che include una foto della prima pagina del Giornale di oggi, dove campeggia il titolo di apertura contro l'ex ministro e M5s in generale. A questo proposito, Toninelli aggiunge che "il quotidiano 'Il Giornale', che mi dedica la prima pagina di oggi 11 febbraio, è di proprietà della famiglia Berlusconi. Di cui fa parte quel Silvio Berlusconi che potrebbe diventare nostro futuro alleato di governo - paventa - se prevalesse il sì nel voto su Rousseau".