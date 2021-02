Politica

Anche Grillo sarà nella delegazione M5s all'incontro con Draghi

Arrivato a Roma pure Davide Casaleggio, che insiste per fa votare gli attivisti 5 stelle on line: "Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'e' ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau"