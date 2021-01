Il senatore Ciampolillo ha annunciato che non si vaccinerà

AGI - "Io sono per la libera scelta, si dice 'free vax', ritengo che ognuno debba poter scegliere per sè. C'è tantissima gente chi si vuole vaccinare e c'è chi invece vuole spingere sulle proprie difese immunitarie". Lo ha detto Lello Ciampolillo, senatore del Misto, tra i 'corteggiati' per entrare nel gruppo degli Europeisti a sostegno del Conte ter, a Un giorno da pecora. Dunque lei conferma che non si vaccinera'? "L'ho detto e su questo non cambio idea. Tanto ci sono già tantissime persone che lo vogliono fare, quindi il problema non si pone. Credo sia importante che il vaccino debba esser una libera scelta".