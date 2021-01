Rintracciate le due adolescenti in fuga conosciutesi su TikTok 

AGI - Prima l’influencer e poi l’amica: i genitori riabbracciano nello stesso giorno le due adolescenti toscane che si erano allontanate da casa da 11 giorni. I carabinieri di Pinerolo, nel Torinese, hanno rintracciato dopo lunghe ricerche la sedicenne di Reggello, Selen Jennifer Castillo, che aveva fatto perdere le sue tracce senza cellulare né documenti assieme a una diciassettenne di Pontedera, influencer su TikTok, conosciuta online. La segnalazione è arrivata dai carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, che avevano diramato le ricerche in tutta Italia.

L'amica era rientrata a casa lunedì mattina con un treno da Bologna. È stata la stessa madre a renderlo noto. Selen aveva, invece, fatto perdere le tracce il 14 gennaio, dopo aver lasciato alla madre un bigliettino: “Starò bene. O da papi o da un'amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami tanto".

Le polemiche contro l'influencer

Sentita dagli investigatori dopo il rientro a casa, la diciassettenne - oltre 58.000 follower su TikTok e Instagram, in passato denunciata per aver spinto un ragazzo disabile a spogliarsi sui social - ha ribadito la tesi dell'allontanamento volontario. Poi ha raccontato di aver girato diverse città (Verona, Novara, Milano, Torino, Bologna) assieme all'amica, viaggi testimoniati dalle numerose foto e video caricate regolarmente sui social. Ma non ha voluto rivelare la posizione di Selen né i motivi della ‘fuga’

I social tornano al centro della cronaca a pochi giorni di distanza dalla tragedia di Palermo, dove una bimba di 10 anni è morta soffocata per aver partecipato a una ‘challenge’ sui social.