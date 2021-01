Il centrodestra fa il punto sulla crisi : nuovo vertice Berlusconi-Salvini -Meloni

AGI - Si terrà oggi un nuovo vertice del centrodestra, "unito e compatto". La convocazione, partita da Matteo Salvini, riguarda anche i leader dei gruppi centristi e la coalizione, hanno fatto sapere fonti della Lega, resta attestata sulla linea espressa pochi giorni fa al Quirinale: "Basta pasticci, perdite di tempo, giochini di Palazzo e compravendita di senatori. Gli italiani hanno bisogno di ospedali, di scuole aperte e sicure, di un anno di pace fiscale per restituire respiro e speranza a famiglie e imprese". Un Matteo Salvini in abito scuro, cravatta e distintivo con l'Alberto da Giussano all'occhiello, ribadisce così la linea secondo la quale "non è questo il governo che può accompagnare l'Italia fuori da questo disastro".

Salvini chiede un Parlamento legittimato

Il leader della Lega invita allora a usare "le prossime settimane per ridare la parola al popolo e poi avremo per cinque anni un Parlamento - sottolinea - e un governo seri, legittimati e non scelti a Palazzo, ma dagli italiani.

""Bollettino lunedì 25 gennaio: L’Italia rischia di essere esclusa dai giochi olimpici di Tokyo 2021. Le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza. L’Europa bacchetta l'Italia per i ritardi sul Recovery Fund. Emerge un buco da quasi 16 miliardi di euro nei conti dell'Inps. Un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della cig che non arriva. Cosa fa il Governo davanti a tutto questo? Passa l’intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni sì, dimissioni no, dimissioni domani. L'Italia non si merita questo schifo", scrive su facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni

Berlusconi si rimette al Quirinale

"La strada maestra è una sola: rimettere alla saggezza politica e all’autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato di indicare la soluzione della crisi, attraverso un nuovo governo che rappresenti l’unità sostanziale del paese in un momento di emergenza oppure restituire la parola agli italiani. Mi auguro che il Presidente del Consiglio sia consapevole dell’ineludibilità di questa strada", scrive il leader di FI, Silvio Berlusconi, in una nota.

Secondo Berlusconi, "Qualunque altra soluzione significa prolungare una paralisi che il Paese non si può permettere e che quindi ovviamente non ci vede disponibili.

Di tutto questo ho ragionato a lungo con i miei collaboratori e con i vertici di Forza Italia e posso garantire un’assoluta unità di valutazioni o di intenti. Tentare di dividerci è impossibile ed inutile: chi si illudesse del contrario commetterebbe un grave errore di valutazione”, conclude.