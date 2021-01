Salvini: "Se Conte non ha i numeri, il centrodestra è pronto"

AGI - "Io non ci rimarrei mai così al governo. Se Conte non ha i numeri le strade sono due: o le elezioni oppure, se Mattarella ritenesse, il centrodestra ha progetti e poche cose da fare velocemente per tirare fuori il paese dalla pandemia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5.

"Io ascolto le persone per bene e non le vado a cercare. A differenza di Conte, che riceve la gente di notte, noi non stiamo cercando nessuno ma ci sono persone che condividono la nostra idea di Italia", ha aggiunto Salvini, rispondendo a una domanda sui parlamentari di M5s che avrebbero chiesto di entrare nella Lega.