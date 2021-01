Zingaretti: non è una caccia ai voti ma un appello alla responsabilità

AGI - “Non c’e’ una caccia ai responsabili, ma un appello alle persone responsabili, perché non siamo in un periodo normale. Con orgoglio dico che, alla luce del sole, faccio un appello alla responsabilità affinché si permetta di andare avanti. E’ il omento della serietà, bisogna dare sicurezza e fiducia al Paese”. E' quanto chiede Nicola Zingaretti, segretario del Pd.“Confido che il Parlamento dia la fiducia” al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, auspica Zingaretti intervenendo nel corso della trasmissione di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5. “Noi lotteremo perché ci sia un governo all’altezza della situazione", insiste. "Lancio l’appello a chi" in Parlamento vuole "caricarsi sulle proprie spalle" il Paese.“Ora andiamo avanti. Dopo saremo piu’ rigorosi affinché le cose si facciano”, promette. "Sono convinto che prevarrà il buonsenso", che i numeri per la fiducia al governo "ci saranno".

“Se non ci sarà la fiducia” al premier Conte, “sarà un colpo agli italiani", sostiene. “Dovessi fare una critica al premier Conte sarebbe quella di aver capito troppo tardi le esigenze”, dei suoi alleati di governo, ma “una cosa è stimolare per fare meglio”, un’altra provare a far cadere il governo", osserva il segretario dem, che dice di aver fiducia in Conte.

La porta per Renzi è aperta? "Questo lo sa Matteo Renzi. La porta è aperta alle persone che vogliono dare speranza al Paese e votando la fiducia al governo ci permettono di andare avanti. Se ci si ferma paga l'Italia, se andiamo avanti sarò un bene per tutti", dice Zingaretti. "In questo momento aprire una crisi è senza senso", osserva, "Renzi ha fatto un tragico errore".

"Domani vaccineremo Sami Modiano, superstite del campo di concentramento di Auschwitz - annuncia poi -. Sono contento che questo diventi un simbolo: quest'uomo che ha visto l'orrore nei proprio occhi, ha resistito, combattuto, va nelle scuole e trasmette la memoria. Potere vaccinare Sami Modiano è una delle belle cose che ci dimostrano che malgrado tutto si va avanti e si combatte per farcela".