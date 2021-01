Zingaretti: "Iv incomprensibile. Ora a rischio tutto"

Il deputato renziano Nobili avverte: "Conte, sfidando Italia Viva, ha detto di no all’ipotesi Conte Ter". E il segretario del Pd ammonisce: "C'è il rischio che in Italia anche gli alleati di Trump tornino al potere". Per questo, insistono i dem, "bisogna trovare un accordo per chiudere la legislatura nel modo più giusto"