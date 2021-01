Spadafora: "Avanti con Conte, se si vota Pd-M5s insieme"

AGI - "Non siamo alle battute finali del governo, tantomeno del dialogo con PD o con Leu, e se parliamo nel merito dei temi non vedo perché il confronto non dovrebbe continuare anche con Iv".

Lo afferma il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in una intervista al Messaggero. "La nostra posizione è quella di rispondere alle emergenze del paese come abbiamo fatto finora, col presidente Conte e questa squadra, cercando di risolvere i problemi dei cittadini e insieme con l'ambizione di cambiare volto all'Italia grazie al piano Next generation Eu".

Dunque per l'esponente M5s "far saltare tutto è irresponsabile".

Intanto il piano Recovery deve proseguire il suo iter e il dunque il Consiglio dei ministri sarà convocato per approvare il piano, "poi la parola passerà al Parlamento".

In caso la situazione precipitasse verso elezioni anticipate, l'alleanza tra M5s e Pd è "una prospettiva seria e che mi trova d'accordo, chiaramente va discussa e condivisa con gli attivisti. Al governo abbiamo dimostrato che si può collaborare bene nell'interesse del paese".