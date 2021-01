Conte: "Rafforzare la coesione del governo"

AGI - Per raggiungere gli obiettivi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica è "imprescindibile rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo". Lo scrive in un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier rompe il silenzio di queste ultime ore e spiega che non è mai venuta meno l'apertura al confronto con le forze che sostengono l'esecutivo, annuncia che nel Recovery plan vi saranno più risorse anche per la salute e i giovani e che sul piano vi sarà - una volta messo a punto - il confronto con "l'intero Parlamento", dunque anche con "l'opposizione", e dialogo sarà con le parti sociali.

Mentre sui vaccini invita a fare presto, alla luce dei primi risultati "incoraggianti". "Se percorreremo questo cammino" - prosegue Conte - con senso di responsabilità, avremo la più salda garanzia di andare nella direzione giusta, perseguendo l’interesse generale. La nostra azione di governo dovrà rimanere sempre all’interno di questo perimetro, mirata a sostenere e migliorare la vita delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, ad assicurare un futuro ai nostri giovani. Qualsiasi altra iniziativa o intervento che si ponga al di fuori di questo tracciato non mi appartiene e non mi riguarda. Questo è il limite che mi sono sempre imposto, dall’inizio del mio mandato".

E aggiunge: "Non è mai venuta e mai verrà meno, da parte mia, l’apertura al confronto e all’ascolto delle forze che sostengono il governo". Conte prosegue: "Ho sempre lavorato per raccogliere tutte le proposte migliorative su ogni tema o provvedimento sin qui adottato e così sarà anche in futuro, perché è questo che ci chiedono i cittadini. La nuova versione del piano punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Maggiori risorse saranno destinate, in particolare, alla salute, ai giovani, al terzo settore, agli asili nido e alle persone con disabilità", spiega a proposito del Recovery plan.

E ancora: "Per mirare al superiore interesse dei cittadini dovremo condurre il confronto e selezionare le proposte finali in base alla loro intrinseca bontà, alla loro coerenza di sistema, e alla loro sostenibilità sociale e ambientale". La "piena disponibilità al dialogo predispone anche ad accogliere le buone idee degli altri. Una volta messa a punto una proposta migliorativa del Piano ritorneremo in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione e riattiveremo così il confronto con l’intero Parlamento e, quindi, anche con le forze di opposizione, aprendoci anche alla discussione con tutte le parti sociali".

Sul contrasto alla pandemia ricorda: "Abbiamo appena avviato la campagna di vaccinazione che va portata a termine il prima possibile. Uno sforzo immane, ma i primi risultati - che al momento ci vedono secondi in Europa per numero di vaccini somministrati - sono molto incoraggianti". Quindi, invita: "Adesso dobbiamo correre. Solo così potremo dare all’Italia l’accelerazione che serve a tirarla fuori dalle difficoltà del tempo presente e a preservarla dalle ulteriori difficoltà che si annunciano all’orizzonte. Dobbiamo correre insieme".