Politica

Zampa: "De Luca non ha rispettato i criteri del Governo sulle vaccinazioni"

La sottosegretaria alla Salute non ha gradito il fatto che il governatore campano si sia fatto somministrare una dose del farmaco Pfizer: "Non è la prima volta che non rispetta le indicazioni, oppure ritiene che le indicazioni che vengono fornite dall'esecutivo non siano di suo gradimento"