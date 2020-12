I doni di Salvini ai poveri provocano un fiume di polemiche

AGI - La consegna di pacchi dono ai poveri di Milano da parte del leader della Lega Matteo Salvini ha scatenato un fiume di polemiche. In molti, sui social e non solo, hanno accusato il numero uno di via Bellerio di approfittare della sofferenza altrui per farsi pubblicità. Ma alla base delle accuse c'è anche un 'incidente' provocato dalla fotografia che mostra una donna di origine etiope prendere uno dei pacchi. Solo che, stando a quanto denuncia un utente di Facebook che si firma Miky Tibello Secondo, la signora in questione non è una senza tetto ma la residente di un condominio milanese.

La Lega risponde con una nota: "Nessun errore e nessun pacco distribuito a caso. A Natale, il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla consegna di alcuni generi alimentari a famiglie che ne avevano fatto richiesta, e che pertanto avevano lasciato i propri dati e successivamente hanno acconsentito ad alcune fotografie. È il caso della signora residente in via Perugino a Milano (iniziali del nome T. W. S.), e che secondo alcuni media sarebbe stata scambiata per una clochard. La notizia è totalmente falsa, come peraltro facilmente verificabile dai comunicati inviati dall’ufficio stampa del senatore Salvini già mercoledì 23 dicembre".

Ma le polemiche non si fermano a questo. Ad accompagnare Salvini era Daniela Javarone, madrina dell'associazione City Angels che, a causa dello 'scivolone' e della bufera che ne è seguita, ha deciso di dimettersi dalla carica: "Caro presidente, mi scuso di aver creato imbarazzo ai City Angels. Alla base di tutto, buona fede e spirito di servizio. Con questo ratifico le mie dimissioni da madrina dei City Angels".

Già, perchè l'accaduto aveva provocato la ferma presa di distanza da parte del presidente dell'associazione milanese, Mario Furlan. In un video, Furlan ha spiegato, infatti, che "Daniela è nostra madrina dal 2004 e da allora, ogni Natale, fa una cosa molto bella: porta questi pacchi dono a 120 anziani soli, ci chiede di metterle a disposizione il nostro furgone e un nostro angelo che lo guidi. Quest'anno non sapevo che ci sarebbe stato con lei il senatore Salvini. Quando l'ho saputo non ho avuto piacere, anzi mi sono girate le balle perchè è stata una cosa fatta a mia, a nostra completa insaputa. Spero di essere stato su questo e vi auguro buon Natale".

La risposta della Lega non si fa attendere e arriva per mezzo di un altro video, girato da Matteo Salvini: "E' incredibile, qualsiasi cosa si faccia non va bene", dice Salvini. "In un momento così difficile fate anche voi qualcosa di buono, senza essere eroi, se ciascuno di voi dedica qualche minuto della giornata a fare qualcosa di buono l'Italia sarà un Paese migliore. Le polemiche lasciamole alla politica o al calcio. Uniamoci in nome del bene, quando qualcuno fa del bene al prossimo non c'è differenza di colore politico", aggiunge Salvini.

Senza citare il leader della Lega, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ringrazia su Facebook quanti nel suo partito sono impegnati in queste ore a dare una mano a chi ha più bisogno: "Un partito vicino alle persone. In tantissimi, in tutto il Paese. Grazie ancora a chi sta pensando agli altri, in silenzio e lontano dai riflettori".