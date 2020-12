Italia viva minaccia di lasciare il governo se Conte non ritira la task force

AGI - Italia viva minaccia di lasciare il governo per lo scontro sul Recovery: " Se non si ritira la task force, io e la ministra Bellanova siamo pronte alle dimissioni ", ha avvertito la ministra per le Pari opportunità , Elena Bonetti, dai microfoni di 'Breakfast Club' su Radio Capital.

"Per essere al servizio dell'Italia - aggiunge l'esponente di Italia viva - serve collaborazione per progetti concreti di rilancio. Ma serve farlo con il governo. Io ho giurato sulla Costituzione italiana, che prevede un processo democratico che deve essere tutelato. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, si - conferma - sarei pronta anche a dimettermi ".

"Il Recovery plan - osserva ancora - definirà la vita degli italiani per i prossimi 30 anni plan - osserva ancora - definirà la vita degli italiani per i prossimi 30 anni plan plan - osserva ancora - definirà la vita degli italiani per i prossimi 30 anni definirà la vita degli italiani per i prossimi 30 anni ed è al Parlamento che il governo deve rendere conto. essere in mano al governo "