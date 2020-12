"Conte ritiri la norma sulla task force", chiede Bellanova

AGI - " Conte va avanti se non governa contro il Parlamento : non siamo una repubblica fondata sui Dpcm ne 'sulle task force": è il monito lanciato dalla ministra dell'Agricoltura e capo delegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova, in un'intervista a Repubblica in cui ha chiesto al premier di ritirare la norma sulla task force.

"A dover decidere è il presidente Conte", ha precisato, "chi ha l'onore di governare una unità, ha l'onere della sintesi e non deve generare tensioni". Ma se la norma sulla task force "deve passare così com'e'", ha avvertito, "si dà il via libera ad una sorta di esautoramento delle funzioni e del ruolo dello Stato".

"Il testo, inviato nella notte tra domenica e lunedì e illustrato lunedì mattina, commissaria i ministeri, la pubblica amministrazione, le Regioni", ha lamentato la ministra,"assegnando rilevanti poteri sostitutivi a sei responsabili di missione, che potrebbero essere utilizzati esclusivamente sulla base di conoscenza personale, e a trecento altri tecnici individuati con lo stesso metodo, liberi peraltro da quelle responsabilità che costituzionalmente sono in capo alla pubblica amministrazione, a ggiungo che il premier non puo 'dire' ce la domanda l'Europa e poi essere smentito dalla stessa Ue: così si diventa inaffidabili".