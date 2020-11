Conte: "Servono ancora sacrifici. Sarà un Natale diverso"

Il premier in Spagna per un vertice con il collega Pedro Sanchez affronta diversi temi. A partire dal Mes: "Per la sanità ci sono risorse adeguate", dice. E torna a insistere sulla necessità di un coordinamento eropeo sulla riapertura delle piste da sci. Sintonia sui migranti: lavorare per meccanismi efficaci di redistribuzione nell'Ue