Prorogata l'emergenza Covid: ecco cosa prevede il dl

AGI - Dalla proroga dello stato di emergenza al rinvio delle elezioni amministrative, dalla sospensione della notifica e del pagamento delle cartelle esattoriali alla norma che blocca le ‘scalate’ alle società che operano nel settore delle telecomunicazioni. Dopo il primo sì del Senato, la Camera ha dato il via libera definitivo al dl Covid.

Mascherine

Si ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossare le mascherine non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Regioni

Le Regioni potranno introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale. Nei limiti delle proprie competenze potranno introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, oppure ampliative; quando fossero ampliative è stata introdotta la necessità dell'intesa con il Ministero della salute.

Comuni

Differiti al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 alcuni termini per l'invio, da parte dei Comuni, delle delibere alle entrate tributarie. I sindaci dei Comuni più piccoli, che spesso svolgono un'altra attività lavorativa, potranno usufruire di permessi retribuiti.

Forze dell’ordine

Gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione al rischio di contagio da Covid-19 di tutto il personale delle Forze di polizia, Forze armate e Corpo dei vigili del fuoco potranno essere effettuati dal servizio sanitario di ciascun corpo.

Cartelle esattoriali

Inserita la proroga della scadenza al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento o del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli atti dell'agente della riscossione. Viene prorogato al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di dieci rate anziché cinque.

Elezioni

Recepito il provvedimento con cui il Governo ha rinviato al 31 marzo 2021 le elezioni dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, già indette per le date del 22 e 23 novembre, sia le elezioni per il rinnovo dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali, comprese quelle già indette. Inoltre, solo per il 2020, in caso di rinnovo del consiglio del Comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in 180 giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo.

Maltempo

Prorogato di altri dodici mesi, senza ulteriori oneri per le casse dello Stato, lo stato di emergenza relativo agli eventi metereologici di eccezionale portata, avvenuti a partire dal 2 ottobre 2018, che hanno colpito molte Regioni, così come è prorogata fino al 31 dicembre 2024 la durata delle relative contabilità speciali.

Emendamento ‘Mediaset’

Il decreto-legge interviene per dare tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020, che si è pronunciata in merito a una serie di questioni pregiudiziali sollevate dal Tar Lazio in merito alla vicenda Mediaset-Vivendi. La norma prevede un regime transitorio di sei mesi, durante i quali, qualora un soggetto si trovi a operare contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e nel Sic, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga un'istruttoria diretta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo.

Immuni

Si interviene nel sistema di allerta Covid-19 per rafforzare l'uso degli strumenti tecnologici comuni dell'Unione europea per contrastare l'epidemia. Si prevede l'interoperabilità dell'applicazione con le piattaforme che operano nel territorio dell'Unione.

Pescatori Libia

Sospesi fino al 31 dicembre tutti i tributi e i contributi previdenziali e assistenziali a carico degli armatori delle imbarcazioni mazaresi sequestrate a 38 miglia dalle coste libiche. I versamenti potranno essere eseguiti a partire dal 10 gennaio 2021 nella misura massima del 70% di quanto dovuto.