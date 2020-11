Conte al G20: "L'Italia si impegna per il pieno successo di Cop26"

AGI - L'Italia "è fortemente determinata a uscire dal carbonio entro il 2050". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al G20 che dall'1 dicembre sarà a presidenza italiana. "Questo traguardo - ha aggiunto - ci servirà come motore e bussola per il nostro recupero. E' con questo spirito che siamo impegnati per il pieno successo della COP26, che sarà presieduta dal Regno Unito in partnership con l'Italia".

L'Italia, ha proseguito il presidente del Consiglio, ospiterà "un evento innovativo, dando modo ai giovani di tutto il mondo di scambiare idee, punti di vista e e anche spunti critici - spero, in uno spirito costruttivo - con i negoziatori e i ministri presenti agli appuntamenti che precedono la COP". La presidenza italiana, ha sottolineato Conte, "concentrerà la propria attenzione sul nesso tra clima e energia, e su come realizzare una rapida transizione verso un futuro libero dal carbonio". "Non vi sono alternative - ha continuato - alla necessità urgente di ridurre le emissioni. Ciò va messo al centro di tuti i nostri sforzi per la lotta al cambiamento climatico". Il G20, ha concluso Conte, "ha bisogno di mostrare al mondo la leadership nel far diventare tutto ciò una realtà".

Sviluppo sostenibile e climate change sono questioni strettamente connesse tra di loro. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al G20. Conte, a quanto si apprende, ha richiamato la necessità di non ragionare a compartimenti stagni, ma di continuare a costruire una riflessione condivisa - in seno a tutta la comunità internazionale - per promuovere un'azione coordinata ed efficace che orienti la costruzione di un futuro sostenibile.

L'Italia, ha continuato "sostiene il multilateralismo come via d'uscita alle crisi". "Costruire un futuro migliore - ha detto - è possibile solo se lavoriamo insieme, uniti in una comunità globale d'intenti forgiata su uno spirito di cooperazione e solidarietà. Se c'è una lezione che abbiamo imparato molto chiaramente negli ultimi mesi è che nessun Paese può vincere da solo le sfide globali. Questa pandemia ha messo a nudo qualsiasi velleità di poter riuscire da soli. Nel mondo di oggi, cosi' interconnesso e interdipendente, il multilateralismo non e' una delle tante opzioni a disposizione: è l'unica scelta sostenibile. Sono sicuro di poter contare sul sostegno di tutti voi. Sarà un piacere accogliervi in Italia - ha concluso Conte rivolgendosi ai capi di Stato e di governo - il prossimo anno in occasione del nostro Vertice G20, il 30 e 31 ottobre".

Quanto al clima, "la stabilità rappresenta un bene pubblico comune a livello globale". "Vogliamo promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. La nostra intenzione e' mettere in atto tutte le misure necessarie per una ricostruzione quanto più solida ed efficace, promuovendo una società più equa, un pianeta più pulito e sano e un ambiente economico più prospero, per noi e per i nostri figli", ha detto Conte. "Abbiamo molto chiara - ha aggiunto - l'esigenza di ricostruire la fiducia tra le generazioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di incentrare il nostro programma di lavoro su tre pilastri: Persone, Pianeta e Prosperità. Per sviluppare un mondo più sicuro e sostenibile dobbiamo innanzitutto ristabilire l'equilibrio tra le persone e la natura. Su questa base potremo sostenere la ripresa economica, anche promuovendo l'empowerment femminile; affrontare la povertà e le disuguaglianze, vecchie e nuove, per non lasciare nessuno indietro; favorire la transizione energetica e combattere i cambiamenti climatici; sfruttare le immense opportunità offerte dalla digitalizzazione; rafforzare il sistema commerciale globale secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, inclusività, in modo da perseguire un approccio multilaterale realmente efficace".

La presidenza italiana del G20 si impegnerà per "l'accesso universale ed equo ai vaccini e al rafforzamento dei sistemi sanitari". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prendendo parte al vertice, che dall'1 dicembre sarà a presidenza italiana. "Tutti questi temi - ha aggiunto Conte - verranno sviluppati anche in sinergia con il Global Health Summit che l'Italia ospiterà il prossimo anno in collaborazione con la Commissione Europea e che coinvolgerà tutti voi Leader partecipi del G20 insieme alla società civile".