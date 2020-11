Politica

La Lega è in calo nei sondaggi e torna ai livelli di maggio 2018. Giù anche Pd e M5s

La Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI segnala anche un lieve aumento dei consensi per Fratelli d'Italia e per l'area libel del centrosinistra costituita da Acione di Calenda e +Europa