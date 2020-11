M5s: Di Battista all'attacco, rendete pubblici i voti dei delegati

AGI - Alessandro Di Battista all'attacco poche ore dall'assemblea pubblica degli Stati generali del Movimento 5 stelle. Rivendica il suo attaccamento ai valori di M5s, lancia un j'accuse contro chi lo ha attaccato e che è genuflesso verso i padroni, chiede che siano rese pubbliche le preferenze ottenute dai 30 delegati che oggi pomeriggio parteciperanno al dibattito in streaming. Dal Movimento si getta acqua sul fuoco con il Capo politico, Vito Crimi ,che fa sapere, che si sta anadando verso una guida collegiale che rappresenterà tutte le anime della 'creatura' voluta da Beppe Grillo. Lo fa su Facebook e scrive: "Oggi mi viene chiesto a gran voce di entrare in un organo collegiale che non è stato ancora votato dagli iscritti. Perché? Perché forse le nostre idee non sono così minoritarie come qualcuno vorrebbe far credere. E allora si pubblichino i voti che ciascuno dei 30 delegati nazionali ha ottenuto. Perché è giusto conoscere il peso specifico delle idee di coloro che sono stati scelti e per smetterla una volta per tutte di definire 'dissidenti' coloro che, su molti aspetti, hanno il solo torto di non aver cambiato opinione".

"Da quando sono uscito – per mia scelta – dal Parlamento hanno, costantemente, provato a denigrarmi. Mi hanno diffamato, hanno screditato il mio lavoro abituati evidentemente a ex-parlamentari che si fanno piazzare nelle partecipate di Stato. Hanno provato a irridere le posizioni politiche che io e migliaia di altre persone abbiamo preso e l'hanno fatto coloro che l'unica posizione che conoscono è la genuflessione davanti ai loro padroni. Non ho fatto altro che fare proposte e denunce, ho parlato solo di temi, di identità. Ho fatto auto-critica, ho espresso le mie idee e ho lavorato, da attivista, a progetti che ritengo siano utili per affrontare il dramma occupazionale del post-covid", prosegue.

"Il 14 ottobre scorso - ricorda - abbiamo pubblicato un'agenda politica con linee e posizioni chiare. Un programma per i prossimi 10 anni che sappia farsi carico delle sofferenze degli ultimi e della sempre più fragile classe media prima che politici senza scrupoli e interessati solo ad effimere posizioni di potere cavalchino rabbia e paure provando a dividere la pubblica opinione con consuete guerre tra poveri", nota. (A"Credo nel Movimento, nei suoi valori, nella sua identità e sono convinto che prendere posizioni nette, dure, ribadire le nostre regole e rafforzare, con inflessibilità, la linea della 'pulizia etica' delle Istituzioni sia il solo modo per dare futuro al Movimento e al Paese".

"Negli ultimi mesi per le mie posizioni – evidentemente dissimili da quelle assunte da parte del 'gruppo dirigente' - sono stato definito eretico, dissidente. Hanno scritto che le mie idee erano minoritarie, che mi trovavo all'angolo, non considerato. Leggo di fantomatici piani per isolarmi (tra l'altro mai smentiti) perché rappresenterei una minaccia. Ho solo chiesto il rispetto assoluto per quel 33% conquistato con l'impegno ed il sudore di migliaia di attivisti (anche del mio che feci campagna elettorale da non candidato) e un atteggiamento intransigente nei confronti dei soliti boiardi di Stato che sembrano intoccabili. Risultato? E' stato detto, scritto e lasciato trapelare che fossi contro Conte, nostalgico di Salvini (proprio io che lo attaccavo - quasi in solitudine - quando era potente e prima che si dimostrasse un politico dozzinale qual è) e che volessi minare il governo. Tutto questo solo perché cercavo di rafforzare il Movimento difendendo i successi e ammettendo gli errori", nota.

Sulla base dei lavori svolti fino ad ora negli Stati Generali emerge, rispetto alla direzione politica, "da una parte il principio della condivisione e dall’altra parte la capacità di prendere decisioni ad horas, con l'autorevolezza di poterle mettere in pratica", fa sapere Crimi, nel suo saluto introduttivo ai 305 rappresentanti che partecipano all'ultima giornata degli Stati Generali. In ogni caso il filo conduttore è quello di andare verso una gestione collegiale, questo è emerso sempre in modo evidente. In tutte le varie proposte - sul tavolo che si è occupato di organizzazione - è emersa la necessità di un soggetto che abbia la massima rappresentatività possibile e inclusivo di tutte le componenti istituzionali, territoriali e anagrafiche".