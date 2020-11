Salvini apre alla candidatura di Bertolaso a sindaco di Roma

AGI - "Dinamico, concreto, un uomo del fare". Matteo Salvini dice che la "figura" di Guido Bertolaso gli "piace molto" come eventuale candidato sindaco di Roma. Non si può parlare esattamente di un endorsement. La risposta del segretario leghista è a una domanda diretta di Bruno Vespa: il conduttore di 'Porta a Porta' chiede a Salvini come vede l'ex capo della Protezione civile al Campidoglio. Difficilmente il capo della Lega avrebbe potuto rispondere senza fare complimenti all'ex capo della Protezione civile, che recentemente ha collaborato anche con il governatore lombardo Attilio Fontana nell'allestimento dell'ospedale Covid nei locali della Fiera di Milano. Salvini lo ricorda. "Ho avuto modo di confrontarmi con Bertolaso in Lombardia" durante l'emergenza Covid, sottolinea, "ed è una persona molto concreta, un uomo del fare. E' una figura che mi piace molto". "Non ho motivi per sponsorizzare questo o quello" come candidato ma, ricorda, Bertolaso ha "gestito il Giubileo e già conosce la città".

L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio è dall'inizio uno dei nomi della rosa di candidati che il centrodestra sta esaminando per la corsa al Campidoglio e, secondo fonti di Forza Italia, sarebbe disponibile per l'incarico. Ma secondo la suddivisione sommaria fatta nel centrodestra, l'indicazione del candidato sindaco di Roma spetterebbe a Fratelli d'Italia, malgrado la coalizione abbia deciso di aprire a candidature della società civile in vista della amministrative dell'anno prossimo. E comunque fa parte di una rosa in cui compaiono anche altri nomi e una sua eventuale indicazione dipende da diverse variabili, e dovrà essere inserita in un accordo complessivo che riguardi tutte le altre città a voto (tra cui Milano, Bologna, Torino, Varese). I leader del centrodestra si erano ripromessi di chiudere l'accordo entro la fine di ottobre. L'emergenza Covid ha rinviato la discussione. Ora magari - sottolineano da FI - sarà proprio l'emergenza sanitaria a favorire Bertolaso.