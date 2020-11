In Calabria non si potrà votare per le regionali prima dell'8 febbraio

AGI - La Regione Calabria potrà fissare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni a partire dal 10 novembre. La Calabria non potrà quindi fissare la data del voto prima dell'8 febbraio.

Le elezioni per rinnovare il Consiglio regionale calabrese sono necessarie, a causa della morte di Jole Santelli. Il loro rinvio al 2021 è dovuto all'emergenza Covid