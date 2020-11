Open: Renzi indagato per finanziamento illecito ai partiti

AGI - Matteo Renzi è indagato a Firenze nell'ambito dell'inchiesta Open, per finanziamento illecito ai partiti. Con lui, sono stati iscritti anche Maria Elena Boschi e Luca Lotti, che si aggiungono ai già indagati Alberto Bianchi, avvocato e presidente della Fondazione fino al suo scioglimento, e il manager Marco Carrai. Gli indagati, come sostenuto da indiscrezioni giornalistiche confermate da alcuni legali, hanno ricevuto un invito a comparire in procura per il prossimo 24 novembre.