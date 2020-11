Mattarella: "Insieme supereremo questi giorni così difficili"

AGI - "I sacrifici compiuti sono stimolo ad adempiere ai nostri doveri di cittadini, a maggior ragione nei momenti difficili come quello attuale, che richiedono responsabilità, determinazione, probità". A sottolinearlo è Sergio Mattarella, in un passaggio del messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione del Giorno dell'Unita' Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

"Le Forze Armate hanno saputo corrispondere all'emergenza sanitaria senza risparmio di energie, con il proprio personale altamente specializzato, medici, infermieri, mezzi e strutture mediche, nonché con la intensificazione dei contributi alla sicurezza della convivenza civile nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure per il controllo delle aree più a rischio. Insieme - afferma ancora il presidente della Repubblica - supereremo questi giorni difficili cosi' come insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera".

"Il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, celebra il valore dell'unione dei territori e dei popoli che con il Risorgimento hanno dato origine all'Italia. In questa importante giornata, in cui onoriamo le Forze Armate, protagoniste, nella prima guerra mondiale, del compimento del disegno risorgimentale, rivolgo il più commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l'edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero".

"La capacità di coniugare valore e coraggio con altruismo, generosità ed empatia nei riguardi del tessuto sociale locale, di qualsiasi cultura e fede, è peculiarità che caratterizza i nostri militari ed è patrimonio della nostra storia. Il contributo fornito sul territorio e nei diversi contesti di crisi nel mondo è unanimemente riconosciuto e valorizza l'autorevolezza e il prestigio delle nostre Forze Armate".

"Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, Finanzieri e personale civile della Difesa che, in questo stesso momento, state profondendo le vostre migliori energie al servizio del Paese, siate sempre degni del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica dinnanzi alla Bandiera, suo emblema unitario piu' rappresentativo, in nome e per l'affermazione dei valori di pace, giustizia e liberta'. A ciascuno di voi esprimo il ringraziamento per la vostra opera e rivolgo l'augurio più cordiale e un affettuoso saluto, con le espressioni della piu' viva stima, a nome del popolo italiano. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica", conclude.