Il Centrodestra incalza Conte: non basta una telefonata, serve vera collaborazione in Parlamento

AGI - Il Centrodestra torna a bocciare l'ipotesi di una cabina di regia con il governo per gestire la nuova ondata del coronavirus. E indica il Parlamento come l'unico luogo deputato al confronto

"Se il Governo vuole collaborare veramente con il centrodestra accolga le proposte che sono depositate in Parlamento e scriva insieme a noi la prossima legge di bilancio, tavoli dell’ultima ora servono soltanto per scaricare sull’opposizione colpe e responsabilità che sono esclusivamente del Governo e della maggioranza", afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Da nove mesi facciamo proposte. Diamo idee sulla scuola, sul lavoro, sulla cassa integrazione ma l’unica risposta è 'No' e una telefonata ogni tanto, la telefonata del sabato sera che preannuncia il decreto della domenica o del lunedì. Questo non è collaborare, collaborare vuol dire lavorare insieme, costruire e riconoscere gli errori fatti in questi mesi dal Governo”, incalza Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha avanzato anche alcune proposte: “Fare i tamponi a casa, curare a casa, intervenire sui mezzi pubblici, perché il contagio non nasce in palestra, al cinema o al teatro, e soprattutto come accade negli altri paesi europei serve dare soldi veri sul conto corrente alle attività economiche danneggiate da questa chiusura”.

"Lo dico al presidente del Consiglio Conte, che dice che dopo mesi di silenzio e di mancato ascolto bisognerebbe ascoltare le opposizioni: Ma va? Però non vogliamo commissioni, poltrone, task force. Ce ne sono già tante - scandisce - il luogo per discutere, per ascoltare, per proporre, per risolvere e per lavorare insieme c'è e si chiama Parlamento. Basta".

"Vi ricordate quando il Governo annunciava a gennaio di essere prontissimo ad affrontare il Covid e che gli italiani potevano stare tranquilli? Oggi i loro risultati e le loro bugie sono sotto gli occhi di tutti ed è per questo che gli italiani pretendono dal Governo responsabilità e verità", rimarca la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.