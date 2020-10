Politica

I portavoce di Mattarella e Conte sono positivi al Covid

Test positivo per Giovanni Grasso e per Rocco Casalino. Grasso in isolamento, fa sapere di non aver avuto contatti con il Capo dello Stato. Il portavoce di Conte: "L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del Consiglio è stato martedì"