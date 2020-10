AGI - Una lista Conte per le elezioni politiche avrebbe un consenso dell'11,5%. È questo il dato di un sondaggio AGI/YouTrend sul gradimento di un nuovo soggetto politico guidato dal premier. La domanda che è stata rivolta ad un campione di 502 intervistati è la seguente: "E se domani ci fossero le elezioni Politiche per eleggere il nuovo Parlamento italiano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presentasse con una propria 'lista Conte', lei per chi voterebbe?"

A 'pagare' questa scesa in campo sarebbe soprattutto il Pd che nel sondaggio scende al 15,6% di consensi. A perdere anche M5s che raggiunge appena il 12,3%. Agli altri partiti del centrosinistra: +Europa 1,6%, Italia Viva 1,5%, Azione 3,5%, Sinistra Italiana - Art.1 MDP 3,7%.

Passando al centrodestra: Lega 25,2%, Forza Italia 5,3%, Fratelli d'Italia 16,4%, Cambiamo 0,3%. Resta un 42,3% di indecisi e astenuti.