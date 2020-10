Berlusconi andrà alla cena per le nozze del figlio Luigi

AGI - Silvio Berlusconi dovrebbe partecipare stasera alla cena con i familiari, organizzata in occasione del matrimonio del figlio Luigi e della fidanzata Federica Fumagalli.

Negativo al primo tampone, il presidente di Forza Italia attende l'esito del secondo test, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, prima di confermare la sua partecipazione alla cena, a Macherio, nella residenza di famiglia, Villa Belvedere, dove sono cresciuti i figli del suo secondo matrimonio, con Veronica Lario. Se confermata, si tratterebbe della prima uscita del Cavaliere da Arcore dalle dimissioni dal San Raffaele dove è stato ricoverato per le conseguenze del coronavirus.

Ancora convalescente, Berlusconi non parteciperà alla cerimonia di nozze a Milano ma solo alla cena organizzata per Luigi e Federica, che erano in Sardegna quest'estate a Villa Certosa insieme alla sorella Barbara, anche lei positiva al virus.