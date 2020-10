Comunali: sorridono il centrosinistra e M5s che strappano Chieti, Andria e Matera

AGI - Le comunali 2020 fanno sorridere il centrosinistra che ottiene 9 sindaci nei comuni capoluogo di provincia rispetto agli 8 che aveva avuto nelle precedenti elezioni. Il centrodestra ne conquista 3 e ne aveva 4. Il Movimento 5 Stelle ottiene il sindaco di Matera e non aveva alcun primo cittadino. Le liste civiche hanno 2 sindaci e ne avevano 3.

Il centrosinistra strappa al centrodestra i sindaci di Andria e Chieti. Conferma i comuni di Aosta, Reggio Calabria, Bolzano, Lecco, Mantova, Trento e Trani.

Il centrodestra strappa al centrosinistra il sindaco di Macerata. Conferma i comuni di Arezzo e Venezia.

Il Movimento 5 Stelle strappa alle liste civiche il sindaco di Matera.

Le liste civiche confermano i sindaci di Fermo e Crotone.

E' in corso lo spoglio del primo turno per i comuni di Enna e Agrigento. Per il sindaco di Nuoro si voterà il 25 e 26 ottobre.

Nelle regionali di due settimane fa il centrodestra conquistò Valle d'Aosta e Marche, confermando Veneto e Liguria. Il centrosinistra confermò Toscana, Campania e Puglia.