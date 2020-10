Il governo ha varato il nuovo dl sicurezza

AGI - "Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvini ripristinando condizioni di civiltà giuridica e giustizia sociale.

Chiudiamo una pagina buia che aveva rigettato nell'ombra e nell'invisibilità migliaia di uomini e donne trasformati da una norma sbagliata e malvagia in clandestini e privati, insieme all'identità, di quegli strumenti di integrazione e inclusione propri di un paese civile capace di discernere e di costruire percorsi efficienti ed efficaci di legalità e integrazione a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini".

Così la Ministra Teresa Bellanova, capodelegazione IV, pochi minuti fa dopo l'approvazione in Cdm del Dl in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. Il leader del Pd, Nicola Zingaretti: "I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un'Italia più umana e sicura. Un'Europa più protagonista".