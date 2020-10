Rousseau non riceve i contributi e riduce servizi e eventi per M5s

AGI - "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all’annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre–dicembre 2020".

È l'avviso, pubblicato in apertura del Blog delle Stelle, con il quale l'Associazione Rousseau informa che, "come già anticipato", "in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo". Si concretizza sempre più dunque quella polemica che ha investito il rapporto tra M5s e la piattaforma di Davide Casaleggio.

Nel dettaglio, il quadro dei tagli riguarda diversi servizi offerti al Movimento, ai suoi parlamentari e ai suoi sostenitori.

"Sospensione dello sviluppo di nuove funzionalità previste per il Portale Eventi. Non potrà essere economicamente sostenuto - si spiega - lo sviluppo delle nuove funzionalità sul Portale Eventi previste nel prossimo trimestre attraverso le quali gli attivisti avrebbero potuto creare eventi, invitare in autonomia tutti gli iscritti del comune o della regione interessati a partecipare e avrebbero potuto attivare la possibilità di raccogliere fondi per supportare le spese di realizzazione di questi stessi eventi. L’obiettivo era quello di dare a tutti i gruppi locali un importante supporto organizzativo e comunicativo nel creare iniziative locali (banchetti, manifestazioni, convegni, raccolte firma etc) e di poter essere autonomi nel poter creare una rete di contatti con tutti gli iscritti del territorio".

"Sospensione sviluppo nuove funzionalità per Open Comuni". "Non potrà essere economicamente sostenuto - si ribadisce - lo sviluppo delle nuove funzionalità su Open Comuni previste nel prossimo trimestre attraverso le quali sarebbe stata resa più efficiente e veloce la procedura di composizione, gestione e pubblicazione delle liste elettorali da parte dei futuri candidati sindaco e dei facilitatori regionali del Movimento 5 stelle. L’obiettivo era quello di dare a tutti i futuri candidati sindaco e ai facilitatori regionali alle relazioni interne la possibilità di poter aprire le liste in tempi più rapidi, già cioè entro fine anno, avendo a disposizione uno strumento di fondamentale supporto per poter creare liste in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti".

"Sospensione sviluppo nuove funzionalità per Lex Iscritti. "Non potrà essere economicamente sostenuto - è sempre la formula di rito - lo sviluppo della nuova versione di Lex Iscritti programmata nel prossimo trimestre e attraverso la quale si sarebbe dato il via alla innovativa modalità di partecipazione presentata nel corso del Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle Idee. L’obiettivo era quello di dare a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare all’attività legislativa in modo più concreto ed efficiente, ma soprattutto di rispondere alle tante richieste di coinvolgimento che arrivano ogni giorno per questa funzione da migliaia di iscritti".

"Sospensione nuovo fondo di tutela legale in Scudo della Rete. Non potrà essere portato avanti il progetto di istituire un fondo specifico per la tutela legale di attivisti e consiglieri comunali. Si continueranno a fornire le attività di formazione di Scudo della Rete e si continuerà a garantire, con le risorse possibili, la tutela legale del Movimento 5 stelle, del Garante e del Capo Politico. L’obiettivo era dare a chi lavora sui territori un supporto importante per essere protetti nelle cause legali intentate spesso a scopo intimidatorio".

"Slittamento Villaggio Rousseau. Le Olimpiadi delle Idee previsto il 4 ottobre. "Non potrà essere economicamente sostenuto l’investimento necessario per l’organizzazione e la realizzazione del Villaggio Rousseau–Le Olimpiadi delle Idee previsto il 4 ottobre e che avrebbe rappresentato una seconda tappa, richiesta a gran voce da eletti e iscritti, dell’iniziativa svolta a fine luglio. Come già comunicato, infatti, il grande successo della prima edizione con oltre 126 speaker, 32 sessioni formative, 3961 partecipanti attivi e oltre 250 ore di attività aveva portato alla richiesta di proseguire il lavoro fatto con i metodi innovativi sperimentati, come il World Café, il Political Participation Canvas, il Pecha Kucha o l’Ask me Anything etc, e attivando momenti di confronto, di dibattito con gruppi di lavoro che avrebbe visto gli attivisti e gli eletti impegnati in molteplici attività di partecipazione. Lavoreremo comunque per portare avanti le iniziative che sono nate nel Villaggio Rousseau, prevedendo eventi intermedi basati sull’autofinanziamento da parte di coloro che parteciperanno e, qualora fosse possibile, ci impegneremo per consentire a tutta la comunità del Movimento di avere lo spazio in cui poter avere voce così come merita".

E si arriva alla "disdetta affitto ufficio. E’ stata comunicata - si annuncia - la disdetta dell’affitto di parte dell’ufficio di Milano per le aree ad oggi utilizzate per lo svolgimento delle attività legate alla comunicazione interna ed esterna, allo sviluppo per le nuove funzionalità e al coordinamento per l’organizzazione di iniziative e di formazione legate alla Scuola".

- Poi c'è lo "slittamento incontri fisici di formazione Scuola di Rousseau": "Non potrà essere sostenuta economicamente l’organizzazione di incontri fisici previsti per la Scuola di Rousseau nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. L’obiettivo era quello di garantire la formazione in presenza ai futuri candidati sindaco, agli attivisti e agli eletti immaginando soluzioni personalizzate e in grado di rispettare le linee guida per il Covid-19", si ricorda.

- Si chiude con "Slittamento sviluppo Futura": "Non potrà essere sostenuto lo sviluppo di Futura, lo spazio on demand di Rousseau, dedicato a disegnare il percorso che dopo questa emergenza avremmo voluto realizzare in ogni campo della nostra vita: scuola, sanità, economia, lavoro, cultura, sport e altro".

Questo è l'elenco, invece, dei servizi che "verranno mantenuti per ora attivi", come dettagliato sul Blog delle Stelle - nella spiegazione di quello che potrebbe definirsi una sorta di 'shutdown' - nell'annuncio dell'Associazione Rousseau "alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre".