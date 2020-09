Mattarella: "Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà"

AGI - "Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà". Sarebbe stata questa, secondo quanto riferito da un partecipante, la risposta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla sollecitazione di alcuni presenti alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga che gli hanno chiesto cosa pensasse di quanto dichiarato dal primo ministro britannico, Boris Johnson. Martedì, parlando alla Camera dei Comuni, Johnson aveva affermato che gli inglesi, a differenza di italiani e tedeschi, amano la libertà e per questo hanno avuto più contagi di Covid.

Le parole di Johnson

"C’è un’importante differenza tra il nostro Paese e tanti altri Stati nel mondo. E cioè che noi amiamo la libertà. Per questo è molto difficile per il popolo inglese obbedire in modo uniforme alla linee guida così come sarebbe necessario”, aveva affermato il titolare di Downing Street rispondendo a una domanda sul perché nel Regno Unito si stiano registrando così tanti nuovi casi di coronavirus rispetto ad altri Paesi, tra cui ad esempio l’Italia. La polemica è esplosa proprio mentre in Gran Bretagna entrano in vigore una serie di nuove misure per il contrasto della diffusione del Covid che resteranno attive per sei mesi. Il governo britannico sta cercando di scongiurare un nuovo lockdown generale, ma l'epidemia nel Paese continua a registrare dati allarmanti. I consulenti scientifici del governo, Patrick Vallance e Chris Whitty, hanno avvertito che se l'incremento dei nuovi casi di Covid-19 resterà al livello attuale, a ottobre potrebbero esserci 50mila infezioni al giorno e oltre 200 morti al giorno a novembre. Il Regno Unito finora ha registrato 410mila casi di Covid e quasi 42mila morti.