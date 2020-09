Gli italiani hanno detto Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Gli exit poll

Articolo aggiornato alle 16.38

Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il ’Sì’ si starebbe affermando con una percentuale tra il 65 e il 68 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%.

Un "risultato storico e straordinario", dice il capo politico di M5s, Vito Crimi, alla luce delle proiezioni sul Referendum, ringraziando chi è andato a votare. Esulta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che da' un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Ma esulta anche il Pd con il tesoriere Walter Verini: "Oltre un terzo degli Italiani ha votato sì, noi come Pd abbiamo dato un contributo decisivo a questo sì, un sì di cambiamento, l'esatto contrario al sì populista".

Regionali: Puglia e Toscana in bilico

Quanto alle elezioni regionali, in Toscana Giani sarebbe leggermente in vantaggio su Ceccardi. La Campania resterebbe a De Luca che si affermerebbe nettamente su Caldoro. Nelle Marche è altrettanto netto il vantaggio del candidato del centrodestra Acquaroli così come in Veneto, che confermerebbe Zaia con oltre il 70% e in Liguria con Toti oltre il 50%. In Puglia sarebbe invece testa a testa tra Emiliano e Fitto, entrambi tra il 39 e il 43 percento. Questi i risultati dei primi exit poll.