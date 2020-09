Di Maio esulta: al referendum un risultato storico

AGI - Luigi Di Maio non nasconde la propria soddisfazione per l'affermazione netta del Sì nel referendum sul taglio dei parlamentari. "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno" dice, " la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo".

"Il risultato del Referendum "è un risultato di cui vado molto orgoglioso" ha detto conversando con i cronisti. Ma "soprattutto è un punto di inizio e non di arrivo". "Mi auguro che possa aprirsi una vera stagione riformatrice nell'abito di un vero, sano dibattito democratico che possa chiamare in causa non colo le forze di maggioranza ma anche quelle dell'opposizione", un dibattito che "prenda forza dalla centralità del parlamento. La coalizione di governo ha mantenuto fede ai patti contribuendo al risultato".