In Veneto l'atteso trionfo di Luca Zaia alle elezioni regionali

Gli exit poll danno Luca Zaia nettamente in vantaggio nelle elezioni del presidente della Regione Veneto. Un risultato ampiamente atteso e che secondo gli exit poll, assegna all'esponente leghista oltre il 70% (dati La7). Secondo gli exit poll realizzati dalla Rai la forbice per Zaia sarebbe compresa tra il 72 e il 76% con l'avversario di centrosinistra, Arturo Lorenzoni, che non va oltre il 16-20%. Dato confermato anche dagli Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24.