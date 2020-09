Gli exit poll danno Eugenio Giani in vantaggio nelle elezioni per il presidente della Toscana 

Articolo aggiornato alle 16,20 - Gli exit poll danno in testa il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana. Eugenio Giani. Secondo quelli diffuso da La7, avrebbe un vantaggio di 3 punti sulla candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi e secondo quelli realizzati dalla Rai la forbice per Giani sarebbe compresa tra il 43,5 e il 47,5% e quella del'avversaria tra il 40 e il 44%.

"Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficolta' che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Una campagna elettorale fatta durante le ferie, difficile, complessa, ora attendiamo i risultati perché crediamo sia la cosa più importante da fare. Commenteremo quando avremo più certezza sui dati" ha detto Niccolò Falomi, tra i responsabili della campagna elettorale di Giani. Assente Giani, ancora a casa, in attesa dei risultati come tanti giornalisti e operatori di testate nazionali e locali; tra gli esponenti del centrosinistra locale per il momento si è presentato l'assessore al bilancio di Palazzo Vecchio, sede del Comune, Federico Gianassi.

Soddisfazione, secondo Falomi, per l'affluenza al voto: "Già da ieri abbiamo visto che, votando su due giorni, l'affluenza era molto positiva. È un dato obiettivamente che ci conforta. Dai primi dati che abbiamo l'affluenza è alta, più alta di quella delle regionali del 2015. Aspettiamo ma i dati dell'affluenza alta è un dato confortante"