In Campania stravince Vincenzo De Luca, dicono gli exit poll

Articolo aggiornato alle 16,37 - Gli exit poll danno il governatore uscente Vincenzo De Luca nettamente in vantaggio nelle elezioni per la presidenza della Regione Campania. Secondo quelli realizzati dalla Rai la forbice per De Luca sarebbe compresa tra il 54 e il 58% e quella del'avversario di centrodestra, Stefano Caldoro, tra il 26 e il 30%. Dato confermato anche dagli Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24.

Un maxi schermo e un palco sono già in allestimento nel piazzale della Stazione Marittima di Napoli, dove De Luca ha installato il suo comitato elettorale. Al primo piano dell'edificio del porto nelle sale riservate alla stampa sono già collegati i monitor per seguire i primi exit poll, mentre nelle stanze riservate allo staff del presidente, c'è già il vice Fulvio Bonavitacola, che attende i primi dati certi dallo spoglio, prima di commentare l'esito che sembra ormai dare per scontata la riconferma del presidente uscente.

Anche cinque anni fa, quando lo sfidante era proprio De Luca, il comitato elettorale per la lunga notte fu allestito nella stazione Marittima di Napoli, ma i primi commenti del protagonista arrivarono soltanto la mattina seguente. L'esito della sfida lanciata al governatore uscente di centrodestra Stefano Caldoro rimase incerto per molte ore. De Luca oggi, come allora, attende a Salerno, nella sua città, la definizione dei risultati, prima di venire a Napoli per parlare.