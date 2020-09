Berlusconi è "in ricovero precauzionale" al San Raffaele

AGI - "Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19 ma sta bene". Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ad Agorà Rai su Rai3.

L'ex premier al San Raffaele è ospite, secondo quanto si apprende, nella solita stanza al sesto piano in cui è stato in occasione di precedenti ricoveri. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni come testimonierebbe anche il fatto che non è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva.