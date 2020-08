Scuola: ok Stato-Enti locali alle regole dell'Iss

AGI - Approvato all'unanimità da Regioni, Comuni e Province il documento del'Istituto superiore di sanità sulla riapertura della scuola. Alla seduta straordinaria della Conferenza Unificata, convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, hanno partecipato in collegamento i ministri Roberto Speranza (Sanità) e Lucia Azzolina (Istruzione), oltre al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e al presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.

Resta ancora il nodo trasporti. Sulle linee guida per la sicurezza Regioni, Comuni, Ministero dei Trasporti e Comitato tecnico scientifico lavoreranno nel fine settimana. Secondo quanto si apprende, inoltre, lunedì prossimo il tema sarà all'ordine del giorno di una seduta straordinaria della Conferenza unificata.

"Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all'unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia. Nei prossimi giorni serviranno ancora tanto lavoro e condivisione. Non polemiche e divisioni".

"Il documento redatto dal Gruppo di Lavoro Iss è condivisibile nei contenuti e nelle finalità e rappresenta un ulteriore tassello del lavoro impegnativo che in questi mesi è stato condiviso da Governo, Regioni ed Enti locali, con l'obiettivo di assicurare la ripresa dell'anno scolastico in presenza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Il nostro parere sul documento e' dunque positivo, condividendo le raccomandazioni delle Regioni" ha detto il Presidente dell'Upi Michele de Pascale.