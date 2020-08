Sala da Grillo, una giornata insieme al mare

AGI - Una giornata al mare insieme per il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il fondatore del movimento 5 Stelle Beppe Grillo.

A quanto si apprende, il sindaco, che si trovava in vacanza sulla costa livornese, è andato a trovare Grillo nella sua casa di Marina di Bibbona. I due, hanno trascorso la giornata insieme alle rispettive compagne, prima sulla spiaggia e poi a pranzo.

Si è trattato di un incontro "non politico, strettamente privato", assicurano fonti di palazzo Marino .

Tra i due Beppe c'è dialogo e vicinanza di visione su tanti temi

Il sindaco non ha mai nascosto una certa simpatia per Grillo, come tra "due persone che si piacciono". Quando il governo Conte 2 era neonato, Beppe Sala aveva detto che Beppe Grillo ha “fatto una rivoluzione straordinaria e qualcuno al posto che sbeffeggiarlo dovrebbe imparare".

E solo pochi mesi fa, parlando con i cronisti in Comune, Sala spiegò: "c'è un dialogo che nasce da una comunanza di visione su tanti temi".

Ecco perché in molti pensano che sotto l'ombrellone si sia parlato anche degli scenari politici futuri: basti pensare che l'anno prossimo a Milano si vota per l'elezione del sindaco. E chissà, il M5s potrebbe anche scegliere di sostenere la ricandidatura, quando e se sarà ufficializzata, di un Sala bis.