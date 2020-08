Verbali Cts, Conte: "Nessun ritardo su Nembro e Alzano. Orgoglioso di aver messo in sicurezza il Paese"

AGI - "Abbiamo messo in sicurezza il Paese, se devo rispondere di questo sono orgoglioso di averlo fatto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante l'intervista a La piazza di Affaritaliani, in merito alla polemica sui verbali del Cts e sulla decisione di istituire il lockdown nazionale per fronteggiare la diffusione del Covid-19. "Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere".

Il lockdown ha comportato "grandi sacrifici" agli italiani ma "ha sempre consentito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali e consentito anche di poter preservare le attività produttive essenziali con un sistema derogatorio. In questi giorni c'e' un dibattito sul punto", ha aggiunto Conte, ripercorrendo i primi giorni di marzo.

"Quando poi lo stesso Cts si è convinto di una soluzione più radicale e quindi la zona rossa dell'intera Lombardia, cosa che nella notte tra il 7 e l'8 abbiamo adottato, non dobbiamo dimenticare che nel giro di poche ore nella notte ci sono stati molti spostamenti da nord a sud. Quindi abbiamo ritenuto di dover mettere in sicurezza il sud, in accordo con i presidenti di regione, abbiamo messo in sicurezza il paese, se devo rispondere di questo sono orgoglioso di averlo fatto".

Poi aggiunge: "Non ho mai detto che la politica avrebbe demandato agli scienziati le decisioni", ma che sarebbe stata la "politica" a decidere, "mai detto che avremmo seguito alla lettera le valutazioni degli scienziati, a volte non univoche". E ancora: "Ho sempre detto che avremmo lavorato al fianco degli scienziati ma mai che avremmo ceduto delle responsabilità, che è compito della politica".

"Alcuni giornali stanno scrivendo che avrei detto il falso ai magistrati, è una sonora sciocchezza" si difende premier Conte sempre in merito ai verbali del Cts sulla zona rossa a Nembro e Alzano. Il premier ha poi ricordato di non poter riferire dell'incontro con i giudici, perché c'è il segreto istruttorio.

Il presidente del Consiglio ha poi parlato del vaccino contro il Covid: "Credo che nei prossimi mesi potrebbe essere pronto", ma "non ritengo debba essere obbligatorio. Deve essere messo a disposizione di tutta la popolazione".