Regionali: Conte, nessuna ipotesi rinvio voto in Puglia

L'ipotesi di un rinvio delle elezioni? "Assolutamente non mi consta". Cosi ha risposto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Cerignola nel foggiano rispondendo ai giornalisti che chiedevano su un possibile rinvio delle elezioni regionali in Puglia. "Certo - ha aggiunto Conte - non sarebbe giustificato. Noi abbiamo fatto un intervento tempestivo: abbiamo fatto una lettera il 3 luglio, poi una diffida e siamo stati costretti a intervenire. C'e' tutta la possibilità di svolgere con regolarità le elezioni programmate".