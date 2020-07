"Sul costo dei banchi solo falsità", assicura Azzolina

AGI - "Basta allarmismo e fake news. Il giornale 'La Verità' oggi, in prima pagina, sostiene che io voglia pagare i banchi singoli 300 euro. È una notizia assolutamente falsa". Così su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Non ho mai detto che pagheremo i banchi innovativi 300 euro - ha sottolineato Azzolina - anche perché il prezzo non lo stabiliscono il ministro di turno o i social, ma la gara europea in corso. Com'è giusto che sia".

"Come ministero - ha aggiunto la ministra - non abbiamo imposto nessuna tipologia di banco. Ma abbiamo dato alle scuole la possibilità di richiedere i banchi monoposto che preferivano, di tipo più innovativo o anche tradizionale. Il fatto che sia arrivata una richiesta per un totale di 2,4 milioni di banchi mette in evidenza la grande esigenza che c'era di nuovi arredi scolastici. Ci sono scuole - ha osservato Azzolina - dove i banchi non vengono cambiati da tantissimi anni. E finalmente lo Stato, per la prima volta, anzichè dire ai dirigenti scolastici 'comprateli voi' si fa carico di questa spesa. Nell'interesse dei nostri ragazzi. Ricordo che da inizio anno - ha concluso la ministra - abbiamo investito 6 miliardi in più sulla scuola e gli arredi sono solo una delle tante cose che stiamo facendo. Abbiamo investito sull'organico del personale scolastico, sull'edilizia scolastica e molto altro".