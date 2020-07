Conte: "Il governo realizzerà un piano lungimirante con l'aiuto di tutto il Parlamento" 

AGI - Il governo metterà a punto un piano responsabile e lungimirante per impiegare le risorse messe a disposizione dall'Europa. E questo processo avverrà attarverso un lòavoro collettivo con il Parlameto. Con queste parole, il premier, Giuseppe Conte, ha illustrato al Senato l'accordo raggiunto ieri dall'Unione Europea a Bruxelles con la realizzazione del Recovery Fund. Spiega Conte: "Dovremo impiegare in maniera efficiente le risorse, la crisi da Covid ha reso evidente alcune storiche criticità, questo governo si assume la responsabilità di predisporre e realizzare un piano con determinazione e lungimiranza. La credibilità dell'Italia in Ue passa anche dal saper dimostrare di cogliere questa opportunità storica, non farlo sarebbe un errore epocale di cui non potremmo accusare Ue".

"Il Governo - spiega ancora Conte - si assume la responsabilità del piano nazionale di ripresa, che sarà un lavoro collettivo con il Parlamento".

Il Presidente del Consiglio ha evidenziato in Aula la "compattezza" delle forze di maggioranza e anche l'opposizione. "Una particolare menzione" viene riservata da Conte per il ministro degli Affari europei Amendola, presente al tavolo di Bruxelles. Ma ringraziamenti sono stati rivolti anche a quelle forze di opposizione che, pur su versanti diversi, hanno fatto il tifo per l'Italia: "La classe politica - ha detto - ha dato prova di grande maturità"