Open Arms: il 30 luglio l'Aula del Senato vota sul processo a Salvini

AGI - L'Aula del Senato voterà giovedì 30 luglio l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms. Immediata la replica alla notizia da parte del leader della Lega: “Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini e si segnalano decine di immigrati positivi al Covid che scappano dai centri di accoglienza, giovedì 30 luglio il Senato voterà su un altro processo contro di me per il No allo sbarco degli immigrati a bordo della Open Arms. Orgoglioso di quello che ho fatto, non vedo l’ora di vincere le elezioni per tornare al governo e difendere l’Italia e gli italiani”, ha concluso Salvini.