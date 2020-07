Zingaretti insiste sull'utilizzo del Mes: "Voglio la migliore sanità del mondo"

AGI - Sul Mes "io non mi fermo di fronte a nulla, ho grande rispetto per il premier, ma mi rivolgo ai cittadini: dopo il Covid dobbiamo scommettere sul nuovo sistema sanitario nazionale, voglio la migliore sanità del mondo. E' evidente che il Covid ha indicato la strada di una nuova sanità, nuovi ospedali, assunzioni, acquisti in tecnologia. Perchè rinunciare a tutto questo?". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a In Onda, su La7. "Si sta in una coalizione non dicendo 'o così o pomì'", ha aggiunto.